Интересно, что недавно над Сирией заметили один из четырех российских разведывательных Ан-30. Эти самолеты предназначены для аэрофотосъемки.

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Россиянам сложнее снабжать свою базу в Сирии

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что Россия вынуждена пополнять запасы на сирийской базе морем, то есть в обход всей Европы.

Они ждали конвой, который должен был пополнить их запасы в порту Тартус (сирийский порт на Средиземном море, – 24 Канал). Напоминаю, что раньше они это делали через Босфор, и уже достаточно длительное время для них "сирийский экспресс" стал недоступным. Из Новороссийска напрямую что-то перебрасывать в Сирийскую арабскую республику на свою базу россияне уже давно не могут. В результате вынуждены это делать в обход всей Европы – морем. Это достаточно долгий путь, но, тем не менее, свою группировку там они продолжают держать,

– пояснил Плетенчук.

Какова ситуация в Черном и Азовском морях

Она, по словам представителя ВМС, немного нестандартная, ведь даже на охране пункта базирования не наблюдают ни одной единицы флота.

Для Азовского моря это не новость, потому что оно находится в зоне огневого поражения со стороны Украины. А вот в Черном море обычно на ротацию выходила подводная лодка перед тем, как вернется в пункт базирования предыдущая. Вероятно, речь может идти об определенной технической проблеме.

Россияне снизили свою активность даже в Средиземном море.