В сети распространяют информацию о полете разведывательного самолета типа Ан-30 России в небе над Сирией, в районе города Идлиб, западнее Алеппо. Предполагают, что он выполняет свой очередной полет на фоне сообщений о возможном наступлении отрядов сирийской оппозиции в направлении города Алеппо.

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В России всего 4 таких

Эта информация привлекает к себе внимание не только потому, что указывает на вероятную активизацию боевых действий в Сирии, но и потому, что это может свидетельствовать о присутствии российского контингента. Кроме этого, россияне до сих пор используют редкий тип разведывательного самолета. Его редко можно встретить в современных условиях.

Согласно актуальным данным, у России сейчас может быть всего четыре Ан-30, а разведывательных Су-24МР может быть около полусотни.

В течение лета 2024 года было несколько сообщений о якобы "опасном приближении" самолетов западных стран к российским Ан-30 во время полетов над Сирией.

Разведывательный самолет Ан-30 предназначен для проведения аэрофотосъемки. Для выполнения задачи нужно пролететь буквально над целью, а в современных условиях это возможно сделать только в случае, если там нет средств противовоздушной обороны.