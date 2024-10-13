Об этом пишет Defence Express. Сейчас концерн NH90 получил более 300 запчастей.

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Как Австралия порезала вертолеты, которые просила Украина

В январе 2024 года стало известно, что Австралия утилизирует вертолеты MRH90 Taipan, о которых просила Украина. В то же время правительство страны тогда объяснило, что Киев сделал официальный запрос в декабре 2023 года, когда утилизацию начали еще в сентябре.

Тогда же начали обсуждать возможность того, чтобы запчасти передать для поддержки других вертолетов на мировом рынке. Тогда уже стало известно, что Австралия договорилась с Airbus о выкупе комплектующих, однако, в СМИ предполагают, что именно продажа деталей и могла стать причиной отказа.



Какие запчасти продают с австралийских вертолетов / Инфографика Janes

В СМИ также добавляют, что производитель вертолетов NH90 пытался продажей деталей спасти репутацию. Сейчас же эта история получила новое развитие, и стало известно, что уже продали около 300 из 4 000 демонтированных деталей с вертолетов MRH-90 Taipan. Первые поставки состоялись в сентябре 2024 года.

Концерн NHI сообщил, что сейчас демонтированы из австралийских вертолетов запчасти уже "используются в широкой программе поддержки" NH90, при этом они продаются по сниженной цене. Мол, таким образом удалось решить проблему нехватки комплектующих к NH90. В СМИ отмечают, что отдельно показательный вид такой формат технической поддержки имеет на фоне предыдущих сообщений о том, что NH90 считался проблемным, но теперь есть потенциальные заказы до 100 таких вертолетов, которые могут быть финализированы в течение 18 месяцев, в частности за счет заказов от стран Ближнего Востока.

Однако на этом фоне все равно остается открытым вопрос, даже, если оно имеет уже ретроспективный характер, – не было бы выгоднее таки передать Украине по публичному запросу эти самые MRH-90 Taipan, и таким образом создать новую возможность для развития и получения новых заказов для того же концерна NHI,

– резюмировали в издании.

К слову, ранее стало известно, что Австралия планирует передать Украине списанные танки Abrams M1A1 для использования в войне против агрессии России. Речь идет об около 60 танках.