Об этом пишет The Sydney Morning Herald. Заметим. что ранее Украина обратилась к Австралии с официальной просьбой присоединиться к США, Великобритании, Польше и Германии и предоставить танки для защиты от российской агрессии.

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Украина может получить Abrams от Австралии

Правительство Австралии совместно с администрацией Байдена работает над планом отправки в Украину танков Abrams M1A1 американского производства. Кроме того, как говорит министр обороны страны Ричард Марлз, существует "целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины".

Источники The Sydney Morning Herald в австралийском правительстве раскрыли, что сейчас глава оборонного ведомства изучает, как провести отгрузку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции Соединенных Штатов. Хотя ранее Австралия исключала возможность предоставления этой техники.

По обнародованным данным, в июле Австралия списала 59 танков Abrams M1A1, которые никогда не использовались в боях и теперь заменяет их на более новые модели. Купленные за 550 миллионов долларов в 2004 году, эти боевые машины оснащены пушками и пулеметами.

Эти танки все еще в хорошей форме. Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно скорее,

– говорит бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Австралии Майкл Шубридж.