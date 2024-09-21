Про це пише The Sydney Morning Herald. Зауважимо. що раніше Україна звернулася до Австралії з офіційним проханням приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини й надати танки для захисту від російської агресії.

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Україна може отримати Abrams від Австралії

Уряд Австралії спільно з адміністрацією Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва. Крім того, як каже міністр оборони країни Річард Марлз, існує "ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України".

Джерела The Sydney Morning Herald в австралійському уряді розкрили, що наразі глава оборонного відомства вивчає, як провести відвантаження танків відповідно до правил експорту оборонної продукції Сполучених Штатів. Хоча раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки.

За оприлюдненими даними, в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінює їх на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.

Ці танки все ще в хорошій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше,

– каже колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони Австралії Майкл Шубрідж.