Що включатиме пакет військової допомоги

Уряд Австралії планує надати Україні додаткові 250 мільйонів доларів військової допомоги, що стане найбільшою підтримкою з боку Австралії з моменту російського вторгнення в Україну.

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Повідомляється, що австралійський військовий пакет включає керовані ракети, ракети протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.

Уряд Австралії має намір надати Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки – це найбільший внесок у військові дії з моменту вторгнення Росії,

– йдеться у повідомленні.

Австралія також виділить "невелику кількість" персоналу для нової місії НАТО в Україні – 700 осіб для навчання та надання допомоги у сфері безпеки.

Цікаво! За інформацією австралійського уряду, загальний обсяг підтримки з боку Австралії становить 1,3 мільярда доларів, з яких 1,1 мільярда призначено для українських військових.