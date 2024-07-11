Який план має Угорщина

Угорщина "очікує" деталей від ЄС щодо рішення G7 надати кредит Україні розміром в 50 мільярдів євро. Гроші виплачуватимуть коштом прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

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Після цього Будапешт зможе переглянути свою позицію щодо Європейського фонду миру. Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Янош Бока Міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Ця угода певною мірою перешкоджає використання Європейського фонду миру принаймні коли йдеться про спрямування кредиту в Україну. Я думаю, що ми зможемо переглянути нашу позицію щодо Європейського фонду миру, коли матимемо повну ясність щодо того, що і як буде використовуватися в майбутньому.

За його словами, наразі угорський уряд не розглядає розблокування Європейського фонду миру. Перш за все, Будапешт хоче ознайомитися із деталями рішення "Великої сімки"

Нагадаємо! Угорщина блокує виділення траншів з Європейського фонду миру вже понад рік. За цей час заблокована сума сягнула 6,5 мільярда євро. Ці кошти мали б йти на відшкодування державам-членам ЄС за надану військову допомогу Україні.