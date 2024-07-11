Що пропонує нова платформа

Платформа надає вичерпну інформацію щодо перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, а також програми підтримки з питань житла, працевлаштування та інших видів допомоги.

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На платформі буде розміщена актуальна інформація про можливості працевлаштування, навчання та підприємництва.

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з представницею УВКБ ООН в Україні Кароліною Біллінг.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Мета Уряду – створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації. Ми вдячні нашим партнерам з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці у різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію щодо економічних можливостей в Україні.

На платформі також можна знайти посилання на урядові програми, інструменти від партнерів і приватного сектору, які допомагають у придбанні житла, працевлаштуванні та інших видах допомоги.