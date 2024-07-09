Від кого можна отримати допомогу у липні

Деякі міжнародні організації продовжують фінансово допомагати українцям у складні часи. Відтак, виплати передбачені для різних категорій населення.

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Допомога від УВКБ ООН

Для українців сума виплати становить 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Виплати передбачені для осіб, які постраждали через воєнні дії, зокрема:

ВПО, з моменту переміщення яких пройшло 6 місяців;

людей, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії;

людей, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022.

Зауважте! Допомога надається у всіх регіонах, окрім Донецької, Луганської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

ЮНІСЕФ – Представництво дитячого фонду ООН в Україні

Наразі допомога надається родинам з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Після евакуації вони отримають виплату у розмірі 10 800 гривень на одну особу в родині.

Зауважте! Щоб отримати кошти, треба відповідати критеріям вразливості.

Грошова допомога від БФ "Право на захист"

Розмір грошової допомоги складає 3 600 гривень на місяць на одного члена родини. Виплату надають протягом 3 місяців, тобто сумарно сума допомоги становить 10 800 гривень.

Виплати від благодійного фонду "Право на захист" можуть отримати:

Вимушено переміщені особи з 24 лютого 2022 особи, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях. Постраждалі від воєнних дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях, які: мають пошкоджене або зруйноване внаслідок воєнних дій житло та з 24 лютого 2022 зазнали поранень внаслідок воєнних дій.

Зверніть увагу! Детально про критерії, яким необхідно відповідати для отримання виплат, можна дізнатись на сайті фонду.

Допомога від БФ" Право на захист" за підтримки Peace Winds Japan

Упродовж трьох місяців кожен член домогосподарства може отримати 3 600 гривень на місяць, сумарно — 10 800 гривень за три місяці.

При цьому, виплати можуть отримати:

Особи або домогосподарства, що перебувають у районах воєнних дій в межах Запорізької області протягом останніх 4 місяців.

Особи або домогосподарства, які були вимушено переміщені до Запорізької області більш як 30 днів тому.

Зауважте! Грошову допомогу можуть отримати особи, які протягом останніх трьох місяців не отримували жодних виплат від БФ "Право на захист" та міжнародних організацій і мають доходи на рівні менше ніж 6 318 гривень на кожного члена сім'ї.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Грошову допомогу можуть отримати пенсіонери, що проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями. Розмір виплати складає різницю між 3 250 гривень і сумою поточної пенсії пенсіонера, який відповідає всім необхідним вимогам.