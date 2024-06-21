Хто отримає фінансову підтримку від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН продовжить реалізацію ініціативи з додаткової підтримки пенсіонерів також у червні 2024 року. Зокрема, не усі пенсіонери, а саме жителі прифронтових областей зможуть отримати від організації додаткову фінансову допомогу.

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Пенсіонери, які мають право на додаткову фінансову допомогу в рамках проєкту, повинні відповідати таким умовам:

  • отримувати пенсію в розмірі менше ніж 3 250 гривень;
  • проживати на територіях активних або можливих бойових дій;
  • не отримувати з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

При цьому, виплату додаткової допомоги припиняють, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із перелічених вище умов.

В яких областях треба мешкати, аби отримати допомогу

Додаткову грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН надають пенсіонерам, що проживають у регіонах з активними або потенційними військовими діями, зокрема в таких областях:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівської області.