Кто получит финансовую поддержку от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН продолжит реализацию инициативы по дополнительной поддержке пенсионеров также в июне 2024 года. В частности, не все пенсионеры, а именно жители прифронтовых областей смогут получить от организации дополнительную финансовую помощь.

Читайте также: Максимальная пенсионная выплата: кто ее получает и какая сумма в 2024 году

Пенсионеры, которые имеют право на дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, должны соответствовать следующим условиям:

  • получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;
  • проживать на территориях активных или возможных боевых действий;
  • не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

При этом, выплату дополнительной помощи прекращают, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из вышеперечисленных условий.

В каких областях надо жить, чтобы получить помощь

Дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН предоставляют пенсионерам, проживающих в регионах с активными или потенциальными военными действиями, в частности в таких областях:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской области.