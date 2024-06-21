Кто получит финансовую поддержку от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН продолжит реализацию инициативы по дополнительной поддержке пенсионеров также в июне 2024 года. В частности, не все пенсионеры, а именно жители прифронтовых областей смогут получить от организации дополнительную финансовую помощь.

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Пенсионеры, которые имеют право на дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, должны соответствовать следующим условиям:

получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;

проживать на территориях активных или возможных боевых действий;

не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

При этом, выплату дополнительной помощи прекращают, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из вышеперечисленных условий.

Обратите внимание! Перечень получателей выплат составляется на основе данных из баз ПФУ. Выплаты производятся автоматически, без необходимости в каком-либо обращении граждан.

В каких областях надо жить, чтобы получить помощь

Дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН предоставляют пенсионерам, проживающих в регионах с активными или потенциальными военными действиями, в частности в таких областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

Обратите внимание! Выплата дополнительной денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на банковские счета пенсионеров, или же через отделения АО "Укрпочта".