Кто получит финансовую поддержку от ООН
Всемирная продовольственная программа ООН продолжит реализацию инициативы по дополнительной поддержке пенсионеров также в июне 2024 года. В частности, не все пенсионеры, а именно жители прифронтовых областей смогут получить от организации дополнительную финансовую помощь.
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Пенсионеры, которые имеют право на дополнительную финансовую помощь в рамках проекта, должны соответствовать следующим условиям:
- получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;
- проживать на территориях активных или возможных боевых действий;
- не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.
При этом, выплату дополнительной помощи прекращают, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из вышеперечисленных условий.
В каких областях надо жить, чтобы получить помощь
Дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН предоставляют пенсионерам, проживающих в регионах с активными или потенциальными военными действиями, в частности в таких областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской области.