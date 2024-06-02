Яка максимальна пенсія у 2024 році
У звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні, змінилась і максимальна пенсійна виплата. Нині вона становить 10 прожиткових мінімумів – тобто 23 610 гривень. Однак, розмір такої пенсії фіксований, тобто це вже кінцева сума з урахуванням усіх надбавок, підвищень та індексації.
Читайте також: Чому пенсіонери з великим стажем мають зменшені пенсії
Підвищення пенсії у червні
Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть отримати надбавку за додатковий стаж. Перерахунок виплат таких осіб розпочався ще у квітні, однак, фактичні виплати пенсіонери отримають вже у червні.
Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,
– йдеться у повідомлення ПФУ.
Як нині відомо, розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Сума доплати, яку отримає особа, розраховується індивідуально, зважаючи на її особисті дані.