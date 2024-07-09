Як отримати безкоштовне житло для ВПО

Першочергове право на забезпечення житлом належить багатодітним сім'ям, сім'ям з дітьми, вагітним жінкам, особам з втратою працездатності, особам пенсійного віку, серед тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок війни.

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Для того, щоб отримати реєстрацію на тимчасове проживання у селі, селищі або місті, переселенець повинен подати заяву разом із відповідними документами до місцевої ради, де він вже зареєстрований як ВПО.

Для цього потрібні будуть наступні документи:

  • Документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.
  • Довідки про взяття на облік ВПО усіх членів сім’ї.
  • Документи, що підтверджують родинні стосунки заявника та усіх членів його сім’ї, видані РАЦСом або судом.
  • Ідентифікаційний код.
  • Документи, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні житла.

У якому випадку житло не надається?

Житло не надається, якщо ВПО або хтось з членів сім'ї ВПО володіє житловим приміщенням придатним для проживання, що знаходиться на територіях без бойових дій та не є окупованими, площею не менше 13,65 квадратних метра на одну особу,