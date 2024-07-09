Як отримати безкоштовне житло для ВПО
Першочергове право на забезпечення житлом належить багатодітним сім'ям, сім'ям з дітьми, вагітним жінкам, особам з втратою працездатності, особам пенсійного віку, серед тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок війни.
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Для того, щоб отримати реєстрацію на тимчасове проживання у селі, селищі або місті, переселенець повинен подати заяву разом із відповідними документами до місцевої ради, де він вже зареєстрований як ВПО.
Для цього потрібні будуть наступні документи:
- Документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.
- Довідки про взяття на облік ВПО усіх членів сім’ї.
- Документи, що підтверджують родинні стосунки заявника та усіх членів його сім’ї, видані РАЦСом або судом.
- Ідентифікаційний код.
- Документи, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні житла.