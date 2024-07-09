Как получить бесплатное жилье для ВПЛ

Первоочередное право на обеспечение жильем принадлежит многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, лицам с потерей трудоспособности, лицам пенсионного возраста, среди тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате войны.

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Для того чтобы получить регистрацию на временное проживание в селе, поселке или городе, переселенец должен подать заявление вместе с соответствующими документами в местный совет, где он уже зарегистрирован как ВПЛ.

Для этого нужны будут следующие документы:

  • Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
  • Справки о постановке на учет ВПЛ всех членов семьи.
  • Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи, выданные ЗАГСом или судом.
  • Идентификационный код.
  • Документы, подтверждающие основания приоритетности в предоставлении жилья.

В каком случае жилье не предоставляется?

Жилье не предоставляется, если ВПЛ или кто-то из членов семьи ВПЛ владеет жилым помещением пригодным для проживания, находящимся на территориях без боевых действий и не являются оккупированными, площадью не менее 13,65 квадратных метра на одного человека,