Как получить бесплатное жилье для ВПЛ

Первоочередное право на обеспечение жильем принадлежит многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, лицам с потерей трудоспособности, лицам пенсионного возраста, среди тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате войны.

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Обратите внимание! Бесплатное временное жилье обеспечивается в размере не менее 6 квадратных метров на одного человека на период до одного года с возможностью продления проживания.

Для того чтобы получить регистрацию на временное проживание в селе, поселке или городе, переселенец должен подать заявление вместе с соответствующими документами в местный совет, где он уже зарегистрирован как ВПЛ.

Для этого нужны будут следующие документы:

Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Справки о постановке на учет ВПЛ всех членов семьи.

Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи, выданные ЗАГСом или судом.

Идентификационный код.

Документы, подтверждающие основания приоритетности в предоставлении жилья.