Как получить бесплатное жилье для ВПЛ
Первоочередное право на обеспечение жильем принадлежит многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, лицам с потерей трудоспособности, лицам пенсионного возраста, среди тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате войны.
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Для того чтобы получить регистрацию на временное проживание в селе, поселке или городе, переселенец должен подать заявление вместе с соответствующими документами в местный совет, где он уже зарегистрирован как ВПЛ.
Для этого нужны будут следующие документы:
- Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
- Справки о постановке на учет ВПЛ всех членов семьи.
- Документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи, выданные ЗАГСом или судом.
- Идентификационный код.
- Документы, подтверждающие основания приоритетности в предоставлении жилья.