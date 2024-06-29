Почему выплаты могут прекратить

Как сообщается, выплаты можно потерять в случае, если лицо не сообщило ПФУ об изменении определенных обстоятельств. То есть, чтобы сохранить право на выплаты, нужно вовремя сообщать ПФУ об изменении персональных данных.

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На все про все у пенсионеров есть 10 дней, согласно обстоятельствам, которые предусмотрены законодательством. В частности, речь идет о таких случаях, когда пенсионеры:

получили ID-карту вместо паспорта старого образца;

получили новый паспорт в случае потери старого;

изменили фамилию, имя, отчество;

получили новый идентификационный код;

изменили место постоянной регистрации;

трудоустроились или уволились с работы.

Обратите внимание! Если пенсионер сознательно или случайно не сообщил Пенсионный фонд об изменениях, ему грозят штрафы. Это касается денежных отчислений из пенсионных выплат, которые направлены на возмещение потерь ПФУ.

Кто останется без пенсии в июле

Как стало известно, в случае не прохождения идентификации уже в июле некоторые украинцы потеряют право на получение пенсий А именно это касается ВПО, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года.

Однако, пенсионеры, которым приостановят выплату, смогут восстановить ее. Однако, уже после прохождения процедуры идентификации. Как сообщают в ПФУ, сейчас это можно сделать в один из следующих вариантов: