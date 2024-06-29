Почему выплаты могут прекратить

Как сообщается, выплаты можно потерять в случае, если лицо не сообщило ПФУ об изменении определенных обстоятельств. То есть, чтобы сохранить право на выплаты, нужно вовремя сообщать ПФУ об изменении персональных данных.

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На все про все у пенсионеров есть 10 дней, согласно обстоятельствам, которые предусмотрены законодательством. В частности, речь идет о таких случаях, когда пенсионеры:

  • получили ID-карту вместо паспорта старого образца;
  • получили новый паспорт в случае потери старого;
  • изменили фамилию, имя, отчество;
  • получили новый идентификационный код;
  • изменили место постоянной регистрации;
  • трудоустроились или уволились с работы.

Кто останется без пенсии в июле

Как стало известно, в случае не прохождения идентификации уже в июле некоторые украинцы потеряют право на получение пенсий А именно это касается ВПО, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года.

Однако, пенсионеры, которым приостановят выплату, смогут восстановить ее. Однако, уже после прохождения процедуры идентификации. Как сообщают в ПФУ, сейчас это можно сделать в один из следующих вариантов:

  • лично в отделении Пенсионного фонда;
  • лично в отделении Ощадбанка;
  • через видеоконференцию, для этого нужно подать соответствующее заявление;
  • на веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через "Дія. Подпись";
  • в дипломатических учреждениях Украины за рубежом, передать документы о прохождении идентификации ПФУ нужно по почте или через вебпортал.