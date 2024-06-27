Кому нужно пройти идентификацию

Идентификацию обязаны пройти пенсионеры, которые получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года. Несмотря на то, что конечным сроком проведения этой процедуры был установлен март, сделать это можно и сейчас.

Читайте также Один гигаватт Зеленского: в Минэнерго подтвердили прогноз конкретными проектами

То есть, если пенсионер еще не успел пройти идентификацию, он может сделать это в июле. Выплаты не только вернутся, но и будут компенсированы за тот период, когда не происходили поступления.

Обратите внимание! Если лицо не проходило идентификацию, его выплаты замораживают до выяснения обстоятельств. То есть, пенсия начисляется, но не передается на счет пенсионера.

Как пройти идентификацию

Лицо может пройти идентификацию несколькими методами. Сейчас для пенсионеров доступны следующие способы:

обращение в отделение ПФУ;

обращение в АО "Ощадбанк";

через веб-портал Пенсионного фонда;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом (идентификацию проводит уполномоченное лицо);

с помощью видеоконференции онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).

После прохождения идентификации, выплаты должны возобновляться автоматически. Дополнительное обращение в ПФУ не требуется. Время поступления средств зависит от того, как быстро Пенсионный фонд получит информацию о подтверждении установления личности.