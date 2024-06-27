Прогнозы Зеленского реалистичны

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник подтвердил, что прогноз по установлению до 1 гигаватта газовой маневренной генерации, является довольно реалистичным, ведь на сегодня уже есть несколько десятков мегаватт.

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Напоминаем! Еще ранее президент Владимир Зеленский на церемонии открытия Конференции по восстановлению в Берлине заявил, что Украина намерена построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации до конца этого года и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

Колесник отметил, что программа работ по реализации такого проекта и соответствующие меры по нему уже осуществляются.

На сегодня установлены соответствующие объекты в отдельных областях. Наш прогноз до 1 гигаватта установки мощности – он реалистичный, подтвержден четкими конкретными проектами,

– добавил заместитель министра энергетики.

На какой стадии проект

По словам Колесника, часть объектов уже в стадии присоединения, другая часть – в стадии установки. Кроме того, их дислокация есть фактически в каждой области, а значит, такая работа ведется комплексно.

Мы можем сказать, что несколько десятков мегаватт на сегодня уже есть, они установлены, несколько сотен мегаватт в стадии подключения, с установлением с четкими датами. Поэтому в совокупном количестве мы видим, что до 1 гигаватта (1 гигаватт – это 1 000 мегаватт) точно будем иметь установленную распределительную генерацию,

– говорит заместитель.

В то же время бывшая советник министра энергетики Лана Зеркаль сообщила на своей странице, что заявление Владимира Зеленского о построении до одного гигаватта газовой маневренной генерации до конца года – это не возможно.

Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды как ими управлять – в лучших условиях занимает год,

– отметила Зеркаль.

Кроме того, бывшая советница добавила, что условия в Украине сейчас не самые лучшие. Поэтому турбины, которые привезли еще в прошлом году, до сих пор не запустили.