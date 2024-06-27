Прогнози Зеленського реалістичні

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник підтвердив, що прогноз щодо встановлення до 1 гігавата газової маневреної генерації, є доволі реалістичним, адже на сьогодні вже є декілька десятків мегават.

Читайте також Тарифи на газ, воду та світло з 1 липня: на які зміни чекати

Нагадуємо! Ще раніше президент Володимир Зеленський на церемонії відкриття Конференції з відновлення в Берліні заявив, що Україна має намір побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації до кінця цього року та ще 4 гігавати у найближчі роки.

Колісник зауважив, що програма робіт щодо реалізації такого проєкту та відповідні заходи щодо нього вже здійснюються.

На сьогодні встановлені відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 гігавата встановлення потужності – він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами,

– додав заступник міністра енергетики.

На якій стадії проєкт

За словами Колісника, частина об'єктів вже в стадії приєднання, інша частина – в стадії встановлення. Крім того, їхня дислокація є фактично в кожній області, а отже, така робота ведеться комплексно.

Ми можемо сказати, що декілька десятків мегаватів на сьогодні вже є, вони встановлені, декілька сотень мегаватів в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 гігавата (1 гігават – це 1 000 мегаватів) точно матимемо встановлену розподільчу генерацію,

– каже заступник.

Водночас колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила на своїй сторінці, що заява Володимира Зеленського про побудову до одного гігавата газової маневреної генерації до кінця року – це не можливо.

Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди як ними управляти – в найкращих умовах займає рік,

– зауважила Зеркаль.

Крім того, колишня радниця додала, що умови в Україні зараз не найкращі. Відтак турбіни, які привезли ще минулого року, досі не запустили.