Тарифи на світло
З 1 червня тарифи на світло підняли до 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.
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Відповідно суми у платіжках зростуть так:
- якщо спожито 250 кіловат-годину — 1 080 гривень;
- якщо спожито 500 кіловат-годину — 2 160 гривень;
- якщо спожито 1 000 кіловат-годину — 4 320 гривень.
Щодо нічного тарифу на електроенергію, то тепер він становить – 2,16 кіловат-години. Відповідно встановивши двозонний лічильник, можна зекономити на платіжках світла, адже з 23:00 до 07:00 вам нараховуватимуть лише половину від стандартного тарифу.
Чи зміняться ціни на газ
Нині більшість українців користується послугами постачальника "Нафтогаз". Його тариф складає 7,96 гривні за кубометр. Проте є й інші постачальники у кого ціни відрізняються.
Вартість води така сама
У деяких невеликих містах України мешканці можуть зіткнутися з підвищенням вартості водопостачання, починаючи з липня. Місцеві органи влади на цих територіях отримали повноваження визначати ціни на цю важливу послугу. Як наслідок, у деяких містах спостерігається суттєве зростання цін, причому тарифи зросли на 40%.
Проте НКРЕКП запровадила заборону на підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у великих містах. Це рішення було прийнято після того, як у квітні було відкладено плани підвищення тарифів для постачальників холодної води в Києві та інших містах України.