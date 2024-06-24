Чому вартість послуги неправильна
Однією з причин завищених платіжок на воду є несправність лічильника. Пристрій просто неправильно визначає показники.
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Аби не виникало таких ситуацій, має відбуватися регулярна повірка лічильника. Відповідно до теперішнього законодавства, цю процедуру необхідно здійснювати щонайменше раз на 4 роки.
Як проходить повірка
Повірку лічильника може здійснювати лише профільний фахівець, за допомогою спеціального обладнання. Демонтаж пристрою, при цьому, не потрібен. Оплачує процедуру абонент, оскільки у теперішні тарифи не входить вартість обслуговування лічильників.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів та вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку,
– йдеться у повідомленні водоканалу.
Якщо лічильник визнано неробочим, абоненту спочатку нараховується середній платіж, зважаючи на попередні показники. Згодом, вираховується значення з урахуванням норм споживання, які визначені в Україні.