Чому вартість послуги неправильна

Однією з причин завищених платіжок на воду є несправність лічильника. Пристрій просто неправильно визначає показники.

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Аби не виникало таких ситуацій, має відбуватися регулярна повірка лічильника. Відповідно до теперішнього законодавства, цю процедуру необхідно здійснювати щонайменше раз на 4 роки.

Зверніть увагу! Йдеться як про лічильник для холодної, так і гарячої води.

Як проходить повірка

Повірку лічильника може здійснювати лише профільний фахівець, за допомогою спеціального обладнання. Демонтаж пристрою, при цьому, не потрібен. Оплачує процедуру абонент, оскільки у теперішні тарифи не входить вартість обслуговування лічильників.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів та вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку,

– йдеться у повідомленні водоканалу.

Якщо лічильник визнано неробочим, абоненту спочатку нараховується середній платіж, зважаючи на попередні показники. Згодом, вираховується значення з урахуванням норм споживання, які визначені в Україні.

Зауважте! Абонент має платити не тільки за проведення повірки, а і за можливий ремонт.