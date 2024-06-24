Офіційний курс 24 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,44 гривні за долар. Вартість долара впала на 7 копійок проти 21 червня.

Читайте також Підроблені купюри: як шахраї продають фальшиві банкноти

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,23 гривні, що на 19 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 25 червня:

долар – 40,55 гривні,

євро – 43,51 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 24 червня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,23 гривні , а продаж – 40,90 гривню.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,75 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько у своєму коментарі 24 Каналу розповіла, що тиск на гривню з боку попиту сприяло помірному зміцненню нацвалюти минулого тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанку протягом тижня котирування знизилися так: у понеділок коливання були у межах 40,63 – 40,65 гривні за долар. А у п’ятницю – 40,40 – 40,45 гривні за долар.

Золотько зазначає, що через ефект перехідної дати до кінця тижня очікується помірне зростання попиту на валюту.

В цей період ймовірне помірне здорожчання іноземної валюти в усіх сегментах валютного ринку,

– каже банкірка.

Впродовж цього тижня курс може коливатися в межах коридору 40,70 – 41,30 гривні за долар.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.