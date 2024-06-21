Офіційний курс 21 червня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,51 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 20 червня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,42 гривні, що на 15 копійок менше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 24 червня:
- долар – 40,44 гривні,
- євро – 43,23 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 21 червня травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,90 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,60 гривні, а продаж – 41 гривню.
- На чорному ринку: купівля – 40,75 гривні, а продаж – 40,87 гривні.
Курс на міжбанку з 24 червня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що Нацбанк діятиме надалі в режимі керованої гнучкості. Це означає, що різких процесів на ринку наступного тижня не передбачається.
Міжнародна підтримка, в тому числі й фінансова, є досить вагомим аргументом для стабільності економіки. Адже Україна отримала потужну підтримку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
Як прогнозує Лєсовий, з 24 червня та впродовж тижня на міжбанку курс буде коливатися в межах від 40 до 41 гривні за долар.