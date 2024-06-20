Офіційний курс 20 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,53 гривні за долар. Вартість долара впала на 1 копійку проти 19 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,57 гривні, що на 13 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 21 червня:

долар – 40,51 гривні,

євро – 43,42 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 20 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,48 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,46 гривні , а продаж – 40,93 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,84 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

Чи буде курс дорожчати наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня регулятор продовжуватиме діяти в умовах режиму "керованої гнучкості". Отже, на різні та неочікувані процеси на ринку не варто чекати.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Міжнародна підтримка, в тому числі й фінансова, є досить вагомим аргументом для стабільності економіки. Адже Україна отримала потужну підтримку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні. Також до кінця місяця очікується чергова "порція" макрофіну від Єврокомісії та МВФ сумарно на 4,2 мільярда доларів. Ну і стратегічно, у перспективі вже 2025 року на ринок вплине ухвалене рішення G7 про кредит 50 мільярда доларів, який гаситиметься коштом заморожених активів країни-агресора.

За таких умов на міжбанку коридори валютних коливань можуть становити 40 – 41 гривню за долар та 43 – 45 гривні за євро.

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