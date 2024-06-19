Офіційний курс 19 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 18 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,44 гривні, що на 9 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 20 червня:

долар – 40,53 гривні,

євро – 43,57 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 19 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривню.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,10 гривні , а продаж – 40,98 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

Скільки коштує 100 доларів

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що цього тижня попит на валюту буде знижуватися, а на ринку буде відносна стабільність.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Очікується помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку.

Золотько прогнозує, що курс долара може коливатися від 40,70 до 41,30 гривні за долар.

Водночас 100 доларів за таких умов коштуватиме від 4 070 гривень до 4 130 гривень.

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