Офіційний курс 19 червня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 18 червня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,44 гривні, що на 9 копійок менше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 20 червня:
- долар – 40,53 гривні,
- євро – 43,57 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 19 червня травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривню.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,10 гривні, а продаж – 40,98 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 40,95 гривні.
Скільки коштує 100 доларів
Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що цього тижня попит на валюту буде знижуватися, а на ринку буде відносна стабільність.
Очікується помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку.
- Золотько прогнозує, що курс долара може коливатися від 40,70 до 41,30 гривні за долар.
- Водночас 100 доларів за таких умов коштуватиме від 4 070 гривень до 4 130 гривень.