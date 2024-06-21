Официальный курс 21 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,51 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 20 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,42 гривны, что на 15 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 24 июня:
- доллар – 40,44 гривны,
- евро – 43,23 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 21 июня мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,60 гривны, а продажа – 41 гривну.
- На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,87 гривны.
Курс на межбанке с 24 июня
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что Нацбанк будет действовать в дальнейшем в режиме управляемой гибкости. Это означает, что резких процессов на рынке на следующей неделе не предвидится.
Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.
Как прогнозирует Лесовой, с 24 июня и в течение недели на межбанке курс будет колебаться в пределах от 40 до 41 гривны за доллар.