Чи багато в Україні фальшивих банкнот
Фальшивими виявлялися банкноти великих номіналів у 99% випадків, як повідомили в НБУ.
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Фальшивомонетники найчастіше підробляли іноземні банкноти двох номіналів:
- 100 доларів – 92% від загальної кількості вилучених підроблених купюр;
- 50 доларів – 7%.
Загалом, на підроблені долари випало 97% загальної кількості всіх вилучених підроблених купюр зарубіжної валюти.
Для порівняння, в країнах Європейського Союзу у 2023 році цей показник майже в вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро. А за підсумками 2022 року – 13 банкнот.
Які гривневі банкноти підробляють найчастіше
Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:
- 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
- 500 гривень (24% та 41% відповідно);
- 100 гривень (8% та 3% відповідно).
Де найчастіше трапляються фальшиві банкноти
Отримати фальшиві гроші українці можуть у пунктах обміну або на чорному ринку, де купують валюту від рук.
Наприклад, групу шахраїв, які продавали підроблені банкноти, правоохоронці викрили у лютому 2024 року.
А іншу шахрайку викрило Бюро економічної безпеки. Аферистка з Чернівецької області здала в обмінники підроблені 2 100 доларів. Вона отримала ці гроші від спільника і діяла у Чернівецькій області.