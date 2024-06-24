Официальный курс 24 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,44 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 7 копеек против 21 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,23 гривны, что на 19 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 25 июня:

доллар – 40,55 гривны,

евро – 43,51 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 24 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,23 гривны , а продажа – 40,90 гривну.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Банкир Анна Золотько в своем комментарии 24 Каналу рассказала, что давление на гривну со стороны спроса способствовало умеренному укреплению нацвалюты на прошлой неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанке в течение недели котировки снизились так: в понедельник колебания были в пределах 40,63 – 40,65 гривны за доллар. А в пятницу – 40,40 – 40 40,45 гривны за доллар.

Золотько отмечает, что из-за эффекта переходной даты до конца недели ожидается умеренный рост спроса на валюту.

В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка,

– говорит банкир.

В течение этой недели курс может колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривны за доллар.

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