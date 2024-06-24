Официальный курс 24 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,44 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 7 копеек против 21 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,23 гривны, что на 19 копеек меньше, чем на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 25 июня:
- доллар – 40,55 гривны,
- евро – 43,51 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 24 июня курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,85 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,23 гривны, а продажа – 40,90 гривну.
- На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,85 гривны.
Каким будет курс на этой неделе
Банкир Анна Золотько в своем комментарии 24 Каналу рассказала, что давление на гривну со стороны спроса способствовало умеренному укреплению нацвалюты на прошлой неделе.
На межбанке в течение недели котировки снизились так: в понедельник колебания были в пределах 40,63 – 40,65 гривны за доллар. А в пятницу – 40,40 – 40 40,45 гривны за доллар.
Золотько отмечает, что из-за эффекта переходной даты до конца недели ожидается умеренный рост спроса на валюту.
В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка,
– говорит банкир.
В течение этой недели курс может колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривны за доллар.