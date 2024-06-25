Тарифы на свет

С 1 июня тарифы на свет подняли до 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

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Соответственно суммы в платежках вырастут так:

если потреблено 250 киловатт-час – 1 080 гривен;

если потреблено 500 киловатт-час – 2 160 гривен;

если потреблено 1 000 киловатт-час – 4 320 гривен.

Относительно ночного тарифа на электроэнергию, то теперь он составляет – 2,16 киловатт-часа. Соответственно установив двухзонный счетчик, можно сэкономить на платежках света, ведь с 23:00 до 07:00 вам будут начислять только половину от стандартного тарифа.

Изменятся ли цены на газ

Сейчас большинство украинцев пользуется услугами поставщика "Нафтогаз". Его тариф составляет 7,96 гривны за кубометр. Однако есть и другие поставщики у кого цены отличаются.

Стоимость воды такая же

В некоторых небольших городах Украины жители могут столкнуться с повышением стоимости водоснабжения, начиная с июля. Местные органы власти на этих территориях получили полномочия определять цены на эту важную услугу. Как следствие, в некоторых городах наблюдается существенный рост цен, причем тарифы выросли на 40%.

Однако НКРЭКУ ввела запрет на повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в крупных городах. Это решение было принято после того, как в апреле были отложены планы повышения тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины.