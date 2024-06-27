Кому потрібно пройти ідентифікацію

Ідентифікацію зобов'язані пройти пенсіонери, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року. Попри те, що кінцевим терміном проведення цієї процедури було встановлено березень, зробити це можна і зараз.

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Тобто, якщо пенсіонер ще не встиг пройти ідентифікацію, він може зробити це у липні. Виплати не тільки повернуться, а ще й будуть компенсовані за той період, коли не відбувалися надходження.

Зверніть увагу! Якщо особа не проходила ідентифікацію, її виплати заморожують до з'ясування обставин. Тобто, пенсія нараховується, але не передається на рахунок пенсіонера.

Як пройти ідентифікацію

Особа може пройти ідентифікацію декількома методами. Зараз для пенсіонерів доступні такі способи:

звернення у відділення ПФУ;

звернення у АТ "Ощадбанк";

через вебпортал Пенсійного фонду;

у дипломатичній установі України за кордоном (ідентифікацію проводить уповноважена особа);

за допомогою відеоконференції онлайн (за попереднім погодженням зі спеціалістом).

Після проходження ідентифікації, виплати мають поновлюватися автоматично. Додаткове звернення у ПФУ непотрібне. Час надходження коштів залежить від того, як швидко Пенсійний фонд отримає інформацію про підтвердження встановлення особи.