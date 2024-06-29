Чому виплати можуть припинити

Як повідомляється, виплати можна втратити у випадку, якщо особа не повідомила ПФУ про зміну певних обставин. Тобто, щоб зберегти право на виплати, потрібно вчасно повідомляти ПФУ про зміну персональних даних.

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На все про все у пенсіонерів є 10 днів, згідно з обставинами, які передбачені законодавством. Зокрема, йдеться про такі випадки, коли пенсіонери:

  • отримали ID-картку замість паспорта старого зразка;
  • отримали новий паспорт у разі втрати старого;
  • змінили прізвище, ім’я, по батькові;
  • отримали новий ідентифікаційний код;
  • змінили місце постійної реєстрації;
  • працевлаштувалися або звільнилися з роботи.

Хто залишиться без пенсії у липні

Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.

Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації. Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів:

  • особисто у відділені Пенсійного фонду;
  • особисто у відділенні Ощадбанку;
  • через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;
  • на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";
  • у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал.