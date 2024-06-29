Чому виплати можуть припинити

Як повідомляється, виплати можна втратити у випадку, якщо особа не повідомила ПФУ про зміну певних обставин. Тобто, щоб зберегти право на виплати, потрібно вчасно повідомляти ПФУ про зміну персональних даних.

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На все про все у пенсіонерів є 10 днів, згідно з обставинами, які передбачені законодавством. Зокрема, йдеться про такі випадки, коли пенсіонери:

отримали ID-картку замість паспорта старого зразка;

отримали новий паспорт у разі втрати старого;

змінили прізвище, ім’я, по батькові;

отримали новий ідентифікаційний код;

змінили місце постійної реєстрації;

працевлаштувалися або звільнилися з роботи.

Зауважте! Якщо пенсіонер свідомо або випадково не повідомив Пенсійний фонд про зміни, йому загрожують штрафи. Це стосується грошових відрахувань з пенсійних виплат, які спрямовані на відшкодування втрат ПФУ.

Хто залишиться без пенсії у липні

Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.

Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації. Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів: