Что будет включать пакет военной помощи

Правительство Австралии планирует предоставить Украине дополнительные 250 миллионов долларов военной помощи, что станет самой большой поддержкой со стороны Австралии с момента российского вторжения в Украину.

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Сообщается, что австралийский военный пакет включает управляемые ракеты, ракеты противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки – это самый большой вклад в военные действия с момента вторжения России,

– говорится в сообщении.

Австралия также выделит "небольшое количество" персонала для новой миссии НАТО в Украине – 700 человек для обучения и оказания помощи в сфере безопасности.

Интересно! По информации австралийского правительства, общий объем поддержки со стороны Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда предназначено для украинских военных.