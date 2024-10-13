Про це пише Defence Express. Нині концерн NH90 отримав понад 300 запчастин.

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Як Австралія порізала вертольоти, які просила Україна

У січні 2024 року стало відомо, що Австралія утилізує вертольоти MRH90 Taipan, про які просила Україна. Водночас уряд країни тоді пояснив, що Київ зробив офіційний запит у грудні 2023 року, коли утилізацію почали ще у вересні.

Тоді ж почали обговорювати можливість того, щоб запчастини передати для підтримки інших вертольотів на світовому ринку. Тоді вже стало відомо, що Австралія домовилася з Airbus про викуп комплектовання, проте, у ЗМІ припускають, що саме продаж деталей і міг стати причиною відмови.



Які запчастини продають з австралійських вертольотів / Інфографіка Janes

У ЗМІ також додають, що виробник вертольотів NH90 намагався продажем деталей урятувати репутацію. Нині ж ця історія отримала новий розвиток, і стало відомо що вже продали близько 300 із 4 000 демонтованих деталей з вертольотів MRH-90 Taipan. Перші поставки відбулися у вересні 2024 року.

Концерн NHI повідомив, що нині демонтовані з австралійських вертольотів запчастини уже "використовуються в широкій програмі підтримки" NH90, водночас вони продаються за зниженою ціною. Мовляв, таким чином вдалось розв'язати проблему нестачі комплектовання до NH90. У ЗМІ зауважують, що окремо показовий вигляд такий формат технічної підтримки має на тлі попередніх повідомлень про те, що NH90 вважався проблемним, але тепер є потенційні замовлення аж до 100 таких вертольотів, які можуть бути фіналізовані протягом 18 місяців, зокрема замовленнями від країн Близького Сходу.

Однак на цьому тлі однаково лишається відкритим питання, навіть, якщо воно має уже ретроспективний характер, – чи не було б вигідніше таки передати України за публічним запитом ці самі MRH-90 Taipan, і таким чином створити нову можливість для розвитку та отримання нових замовлень для того ж концерну NHI,

– резюмували у виданні.

До слова, раніше стало відомо, що Австралія планує передати Україні списані танки Abrams M1A1 для використання у війні проти агресії Росії. Мовиться про близько 60 танків.