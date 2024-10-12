Про те, як дрони-дракони змінюють поле бою, розповіли аналітики The New York Times. Зазначається, що "дрони-дракони" являють собою лише малу частину швидко зростаючого флоту безпілотників.

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Як працюють "дрони-дракони"

За словами NYT, військові прикріплюють до дронів каністри з термітом – сумішшю алюмінію та оксиду заліза. Таким чином вони створили зброю, здатну вивергати розплавлений метал, який горить при близько 2400 градусах за Цельсієм. Солдати називають їх "дронами-драконами".

При займанні терміт викликає "реакцію самопідтримки", через що його майже неможливо загасити.

За словами В'ячеслава, командира ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша", це допомагає ЗСУ "викурювати" російських солдатів з лісових масивів. відтоді, як підрозділ В'ячеслава прибув на Покровський напрямок у квітні, він знищив уже понад 3000 російських солдатів.

Дрони-дракони – це ще один крок у революції війни безпілотників, яка змінила поле бою. Їхня роль як лабораторії імпровізації та адаптації стала візитною карткою цієї війни,

– зазначають в NYT.

Однак росіянам також не знадобилося багато часу, щоб почати виробляти власний аналог "дронів-драконів". ЗМІ країни-агресорки вже публікували відео, на якому російські війська використовують дрони, щоб поливати вогнем українських солдатів.