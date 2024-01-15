Украинская община давит на австралийское правительство, отмечая, что лучше бы эти вертолеты передать Киеву, а не хоронить в землю.

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Австралия утилизирует вертолеты, которые нужны Украине

Вертолеты MRH-90 сняли с эксплуатации в сентябре 2023 года после того, как во время учений в Квинсленде погибли четыре военнослужащих. Украина попросила их передать, однако Австралия все равно решила их утилизировать.

Участник митинга украинской общины в Сиднее Антон Богданович сказал, что "австралийское правительство почему-то хочет, чтобы мы все, налогоплательщики, заплатили около 2 миллиардов долларов, чтобы демонтировать их, похоронить в австралийской земле, загрязнять окружающую среду вместо того, чтобы помочь другу в беде".

Между тем сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру подчеркнула, что вертолеты стали бы очень полезны на фронте.

Россия имеет полное преимущество в воздухе над Украиной, и те 45 вертолетов Taipan могут оказаться на украинской линии фронта, это будет иметь очень большое значение,

– отметила она.

Украинский посол надеется на чудо, однако вряд ли оно случится

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что возможность передать вертолеты Украине все еще есть. Однако он отметил, что Киев так и не получил ответа на свою просьбу о передаче.

В свою очередь представитель оборонного ведомства Австралии заявил журналистам, что ведомство "утилизирует все экологически чистым и экономически эффективным способом".