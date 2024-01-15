В контексте передачи Украине истребителей F-16, подполковник в отставке Дэн Хэмптон, ветеран боевых действий, поделился своим мнением об эффективности этих самолетов в современных условиях. В интервью он отметил, что, несмотря на возраст определенных моделей, их можно легко обновить. Это делает истребители значительно лучше российских аналогов.

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Легкость модернизации как преимущество

Хэмптон отметил, что система модернизации F-16 позволяет быстро заменять старые компоненты новейшими, в том числе авионикой и радарами. Это дает самолетам преимущество, которое может быть критическим в условиях войны.

Да, это старые модели, но они легко обновляются, и их авионики, радары и вооружения значительно лучше. Если ими управляют западные пилоты или те, кто учился на Западе, это большое преимущество,

– сказал он.

Пилот также не понимает "таинственность", которая объявила информацию о конкретных моделях F-16, что могут передать Украине. Он считает, что должна быть открытость в этом вопросе и призывает к большей прозрачности.

По словам Хэмптона, если бы от него зависело, он передал бы Украине самые современные модели F-16, которые могли бы обеспечить значительную поддержку украинским военным в их борьбе за свободу нашего государства.

Какие модели получают украинцы, я не знаю. Об этом все молчат… Если бы от меня зависело, я бы отдал Украине последние модели F-16, которые мы могли бы предоставить.

F-16 для Украины: важный вопрос

Передача Украине многоцелевых истребителей F-16 станет важным шагом в укреплении нашей обороноспособности и воздушного преимущества на фронте в войне против оккупантов.