Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отреагировал на заявление разведки Эстонии, что Россия возобновила массированные удары по Украине из-за страха перед F-16 По его словам, вряд ли это связано.

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Каждая ракета имеет цель

По словам Игната, понятно, что Россия хочет нанести как можно больше вреда. В то же время, связывать массированные атаки со страхом перед F-16 не стоит.

Каждая ракета нацелена непосредственно на цель, которую ей задали еще на старте,

– объяснил спикер.

Он также подчеркнул, что противовоздушная оборона работает. Юрий Игнат также отметил, что есть определенные факторы, указывающие на снижение качества российских ракет.

Игнат объяснил, почему 13 января большинство ракет не достигли целей.