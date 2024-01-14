Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону відреагував на заяву розвідки Естонії, що Росія поновила масовані удари по Україні через страх перед F-16. За його словами, навряд чи це пов'язано.

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Кожна ракета має ціль

За словами Ігната, зрозуміло, що Росія хоче завдати якомога більше шкоди. Водночас пов'язувати масовані атаки зі страхом перед F-16 не варто.

Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй задали ще на старті,

– пояснив речник.

Він також наголосив, що протиповітряна оборона працює. Юрій Ігнат також зазначив, що є певні фактори, які вказують на зниження якості російських ракет.

Ігнат пояснив, чому 13 січня більшість ракет не досягнули цілей