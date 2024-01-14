Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону відреагував на заяву розвідки Естонії, що Росія поновила масовані удари по Україні через страх перед F-16. За його словами, навряд чи це пов'язано.
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Кожна ракета має ціль
За словами Ігната, зрозуміло, що Росія хоче завдати якомога більше шкоди. Водночас пов'язувати масовані атаки зі страхом перед F-16 не варто.
Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй задали ще на старті,
– пояснив речник.
Він також наголосив, що протиповітряна оборона працює. Юрій Ігнат також зазначив, що є певні фактори, які вказують на зниження якості російських ракет.
Ігнат пояснив, чому 13 січня більшість ракет не досягнули цілей
- У Повітряних силах прокоментували нещодавню атаку з боку Росії. Країна-агресорка застосувала ракети різних типів і кілька ударних БпЛА, однак чимало з них не досягли своїх цілей. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував комбіновану атаку по Україні, яка сталася вранці 13 січня. Росія тоді запустила 40 повітряних цілей.
- Юрій Ігнат зауважив, що з 40 ворожих засобів повітряної атаки 20 не досягли своїх цілей. І це не враховуючи 8 з тих, які знищила українська ППО. Ці 20 російських цілей або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або потрапили під вплив наших засобів РЕБ.
- Речник сказав, що на це вплинула сукупність факторів. Як приклад Ігнат навів ефективність українських систем РЕБ та ймовірну погану якість російського озброєння. Він зазначив, що російські ракети дедалі гірше летять.