Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував масовану атаку по Україні, яка сталася вранці 13 січня. Росія тоді запустила 40 повітряних цілей.

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Чому Росія влучила "у молоко"

Юрій Ігнат зауважив, що з 40 ворожих засобів повітряної атаки 20 не досягли своїх цілей. І це не враховуючи 8 з тих, які знищила українська ППО. Ці 20 російських цілей або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або потрапили під вплив наших засобів РЕБ

Журналісти поцікавилися у спікера ПС ЗСУ, що більше вплинуло на такий російський результат "у молоко". Ігнат у відповідь зауважив, що розкривати всі деталі нашої протидії ворогу недоцільно.

Водночас речник сказав, що на це вплинула сукупність факторів. Як приклад Ігнат навів ефективність українських систем РЕБ та ймовірну погану якість російського озброєння. Він зазначив, що російські ракети дедалі гірше летять.

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