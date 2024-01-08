Інформацію про загрозу балістичного озброєння нам надають партнери або розвідка. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

До теми Чи можна збивати ракети й дрони поза населеними пунктами: відповідь Ігната

Ігнат пояснив, як отримують інформацію про загрозу балістики

Юрій Ігнат зазначив, якщо у телеграм-каналі Повітряних сил з'являється інформація про загрозу застосування балістичного озброєння, то відповідно це говорить про те, що є інформація або від партнерів, або від нашої розвідки, що ворог може застосувати в цьому напрямку цей тип ракет.

Балістика може бути теж різною, тобто це може бути ракета С-300, якщо є така інформація, що ворог хоче її застосувати, то тривоги будуть в областях, які в зоні ураження цього комплексу. Там до 150 кілометрів, умовно, може цей комплекс завдавати ударів по дальності,

– сказав він.

Речник Повітряних сил також зазначив, що якщо є інформація про застосування "Іскандер-М", то зрозуміло, що територія поширення тривоги буде більша, адже радіус цієї зброї до 600 кілометрів.

"І якщо така інформація з'являється, якщо є найменша загроза, потрібно оголошувати тривогу, тому що ви знаєте балістика летить якісь кілька хвилин буквально і вона прилітає на 100, 200, 300, 400, 500 кілометрів. Тому тривога оголошується превентивно", – наголосив Ігнат.

Він також зазначив, що часом можна побачити варіанти, коли інформації про загрозу балістичного озброєння у Повітряних сил немає. Тому фактично тривога вже звучить одночасно з роботою протиповітряної оборони.

У кількох областях оголошували тривогу через балістику