Сирени лунали у північних та центральних регіонах нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголосили тривогу прямувати в укриття, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

16:12 По всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.

16:02 У Донецькій і Харківській області оголосили відбій повітряної тривоги.

16:01 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Київська (без Києва);

Житомирська;

Чернігівська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Донецька;

Харківська;

Луганська;

АР Крим.

Повітряна тривога 8 січня / Скриншот 24 Каналу

15:52 Повітряні сили повідомили, що у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Кіровоградській областях – загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Росія завдала масованого удару по Україні цього дня