Сирены звучали в северных и центральных регионах нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявили тревогу идти в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге