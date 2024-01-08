Сирены звучали в северных и центральных регионах нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявили тревогу идти в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

16:12 По всем областям раздался отбой воздушной тревоги.

16:02 В Донецкой и Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.

16:01 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях: Киевская (без Киева);

Житомирская;

Черниговская;

Черкасская;

Кировоградская;

Донецкая;

Харьковская;

Луганская;

АР Крым. ​​​

​​ Воздушная тревога 8 января / Скриншот 24 Канала