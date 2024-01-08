Как объяснил в эфире телемарафона Юрий Игнат, спикер Воздушных сил, часть ракет, которыми Россия атаковала Украину, были баллистическими или летели такой траекторией. В то же время, некоторые из ракет не достигли своих целей, передает 24 Канал.

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Игнат объяснил, почему сбили не все ракеты

Оккупанты 8 января массированно атаковали территорию Украины. Кроме крылатых ракет и "Шахедов", оккупанты также запустили баллистические ракеты "Искандер", С-300, С-400, аэробаллистические "Кинжалы", а также Х-22, которые хотя классифицируются как крылатые, но заходят на поражение цели баллистической траекторией.

Игнат подчеркнул, что такие ракеты сбивать очень трудно, ведь для этого необходимы такие системы ПВО, которые могут работать по целям, что летят по баллистической траектории.

Это все ракеты, которые летят по баллистической траектории. Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать. Это в частности такие системы как Patriot,

– заявил спикер Воздушных сил.

Он также добавил, что украинским защитникам еще не удавалось сбивать ракеты типа Х-22. Эта ракета классифицируется как крылатая, но летит баллистической траекторией. Враг может совершать пуски со 100 – 200 километров от линии столкновения, Х-22 может развивать скорость до 4000 километров в час. Чтобы их ликвидировать, по словам Игната, украинским защитникам нужно быть в нужное время в нужном месте, кроме того, не каждая система ПВО может сбить такую ракету.

Вместе с тем, если ракету не добавили в перечень ликвидированных, это означает, что она достигла своей цели. Игнат добавил, что они могут падать в поле или взрываться в воздухе. Воздушные силы не добавляют их в статистику сбитых, а вносят в перечень средств, которыми враг пытался атаковать.

Сколько всего ракет запустила Россия 8 января

Всего враг 8 января атаковал 58 воздушными средствами территорию Украины. Среди них было 8 "Шахедов", которые украинские защитники успешно уничтожили, а также ракеты разных типов: