Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину с бомбардировщиков разными видами вооружения. В то же время ночью враг также запускал "Шахеды".

Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города Украины под ударом

Россия запустила 59 средств воздушного нападения противника

Враг запустил за все время около 60 воздушных целей. В частности:

8 ударных БПЛА типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска – Россия;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – Россия.);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).

Враг нанес удары по военным объектам и по гражданской инфраструктуре.

В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Силы противовоздушной обороны уничтожили:

8 ударных БПЛА типа "Шахед";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Россия атаковала Украину 8 января