Вже о 6:10 українські військові попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Останні можуть атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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Де в Україні лунали вибухи

Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 6:11 8 січня. Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворог запустив крилаті ракети з району акваторії Каспійського моря.

На жаль, буквально з 6:28 почали злітати літаки МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Ворог підняв чотири винищувачі та атакував ракетами "Кинджал".

За даними Повітряних сил, вибухи пролунали у багатьох обласних центрах України. Зокрема, орієнтовно о:

6:41 – вибухи пролунали у Дніпрі, о 6:51 – у передмісті Дніпра, о 7:16 – у Кривому Розі на Дніпропетровщині;

7:02 – у Запоріжжі. Вибухів було щонайменше 5;

7:07 – серія вибухів була у Харкові та області;

7:44 – 6 вибухів пролунали в Хмельницьку.

У Кривому Розі вдарили по торговому центру та приватних домівках людей

Внаслідок атаки росіян по Кривому Розі пошкоджень зазнали торговельний центр та понад 20 приватних будинків.

58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані,

– розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкодження та поранені є й в інших містах Дніпропетровської області. Зокрема:

у Лозуватській громаді Криворізького району був "приліт". Загинула 62-річна жінка, Росія зруйнувала приватний будинок;

Криворізького району був "приліт". Загинула 62-річна жінка, Росія зруйнувала приватний будинок; у Новомосковську виникла пожежа, яку локалізували. Вибухова хвиля перевернула маршрутку, що проїжджала повз. На жаль, 24 людини поранені, з них 5 – діти. Відомо, що це хлопчики 4 і 8 років та дівчатка 11, 16 та 17 років. Всі вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Також ворог пошкодив три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівку, авто.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що через влучання ракети у приватний будинок у Криворізькому районі 62-річна жінка загинула під завалами.

Наслідки атаки ворога по Дніпропетровщині / Фото з телеграму Сергія Лисака

Які об'єкти атакувала Росія у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія завдала по Харкову щонайменше 4 удари. Влада ще встановлює тип озброєння, проте є влучання. За даними посадовця, у місті Зміїв Чугуївського району вороги влучили у приватний будинок.

Медики надають допомогу двом постраждалим,

– написав Синєгубов.

За його словами, екстрені служби працювали на місці та дістали з-під завалу 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.

Наслідки атаки ворога / Фото Олега Синєгубова

Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували,

– уточнив очільник ОВА.

Мер Харкова написав, що вранці 8 січня ворог бив по промислових об'єктах Харкова. Там спалахнула пожежа та зазнала поранень одна жінка. Станом на 8:00 8 січня пожежу гасили наші рятувальники, з пораненою працювали медики.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої 63-річної мирної жительки.

Які наслідки атаки по Запоріжжю

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало 5 вибухів.

Станом на 8:12 відомо, що вороги влучили в житлові райони Запоріжжя – на відкриті території та поруч із будинками. Щонайменше 4 будинки зруйновані.

На жаль, станом на 9:29 кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Секретар Запорізької міської ради розповів, що одна людина у важкому стані, одна – у середньому, їх госпіталізовано. Ще двоє – у легкому стані, тож лікуватимуться самостійно.

Які наслідки атаки по Запоріжжю / Фото з телеграму Анатолія Куртєва

Станом на 9:38 відомо про те, що внаслідок атаки:

вибило вікна в 9 багатоповерхових будинках;

пошкоджено 6 будинків приватного сектору.

Комунальники міської аварійно-рятувальної служби та Муніципальної аварійної служби розпочали ліквідацію наслідків прильоту.

Важливо. Міська влада Запоріжжя закликала людей, чия оселя зазнала ушкоджень, повідомляти про це або фахівцям, які чергують у наметах міськради та в автобусах, або на 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

На Хмельниччині росіяни вбили людину

У Хмельницькій ОВА розповіли під час атак росіян пролунало щонайменше 6 вибухів, працювала ППО. На місцях ударів станом на 8:53 працювали оперативні та рятувальні служби.

На жаль, є один загиблий,

– заявив заступник глави ОП Олексій Кулеба.

Посадовець підсумував, що 8 січня ворог випустив десятки ракет по мирних містах та селах України. Станом 10:19 8 січня 33 людини постраждали, двоє людей загинуло, тривала ліквідація наслідків обстрілу.