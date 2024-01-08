Близько 2 години ночі 8 січня моніторингові канали почали повідомляти про те, що Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Оскільки це була ще не підтверджена інформація, то ми її не поширювали й очікували на те, що скажуть Повітряні сили. І ось ближче до 3 ночі ці відомості, на жаль, підтвердилися. Відтак, варто бути готовими до чергового ракетного удару по Україні.

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Ворог підняв 9 Ту-95МС

Отже, о 02:56 Повітряні сили зазначили, що зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

Їхній орієнтовний час виходу на рубіж пуску ракет – 05:00 – 05:30. У Повітряних силах зазначили, що у разі ракетної загрози та пуску ракет повідомлять додатково.

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Нагадуємо, що щойно лунає сигнал у вашій області – негайно вирушайте до укриттів. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та навіть врятувати життя.

Звернімо увагу, що Ту-95МС – ракетоносії ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Під час атаки цими ракетами повітряна тривога може лунати кілька годин. Особливо з урахуванням того, що ворог має схильність запускати ракети кількома хвилями.

Попередня масована атака була 2 січня