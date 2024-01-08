Близько 2 години ночі 8 січня моніторингові канали почали повідомляти про те, що Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Оскільки це була ще не підтверджена інформація, то ми її не поширювали й очікували на те, що скажуть Повітряні сили. І ось ближче до 3 ночі ці відомості, на жаль, підтвердилися. Відтак, варто бути готовими до чергового ракетного удару по Україні.
Читайте також Росіяни запускали "Шахеди" на Одесу та били балістикою по Харкову
Ворог підняв 9 Ту-95МС
Отже, о 02:56 Повітряні сили зазначили, що зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.
Їхній орієнтовний час виходу на рубіж пуску ракет – 05:00 – 05:30. У Повітряних силах зазначили, що у разі ракетної загрози та пуску ракет повідомлять додатково.
Звернімо увагу, що Ту-95МС – ракетоносії ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Під час атаки цими ракетами повітряна тривога може лунати кілька годин. Особливо з урахуванням того, що ворог має схильність запускати ракети кількома хвилями.
Попередня масована атака була 2 січня
- Тоді російські загарбники зранку залучили 16 стратегічних бомбардувальників. Вони близько 06:00 вийшли на пускові рубежі та запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Вже о 07:30 зафіксували пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Їх ворог запустив з винищувачів МіГ-31К.
- Також окупанти атакували трьома крилатими ракетами "Калібр" з моря, а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії. Ймовірно, "Іскандер-М"/С-300/С-400.
- Того ж ранку запустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації Су-35.
- Попередньо, окупанти того ранку запустили 99 засобів повітряного нападу. Мовиться про ракети різних типів базування.
- Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України вдалося знищити 72 повітряні цілі. Мовиться про 10 "Кинджалів", 59 Х-101/Х-555/Х-55 та 3 "Калібри".