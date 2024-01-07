Якщо у вашому населеному пункті тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де зараз тривога

22:52, 7 січня

Дрони рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району.

22:42, 7 січня

Активність ворожої тактичної авіації на півночному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

22:35, 7 січня

Окупанти завдали два удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих,
– написав голова ОВА Синєгубов.

22:31, 7 січня

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

22:14, 7 січня

Дрони тримають курс на Одещину.

22:10, 7 січня

Вибухи в Харкові.

22:10, 7 січня

Харківщина – загроза застосування балістичного озброєння.

21:53, 7 січня

Миколаїв – перебувайте в укриттях!

21:29, 7 січня

Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.