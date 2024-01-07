Якщо у вашому населеному пункті тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!
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Де зараз тривога
Дрони рухаються у напрямку Білгород-Дністровського району.
Активність ворожої тактичної авіації на півночному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Окупанти завдали два удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих,
– написав голова ОВА Синєгубов.
Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Дрони тримають курс на Одещину.
Вибухи в Харкові.
Харківщина – загроза застосування балістичного озброєння.
Миколаїв – перебувайте в укриттях!
Рух групи ворожих БпЛА типу Shahed із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.