Если в вашем населенном пункте тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!

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Где сейчас тревога

23:10, 7 января

Карта тревог по состоянию на 23:10.

23:04, 7 января

Одесса – оставайтесь в укрытиях!

22:52, 7 января

Дроны двигаются в направлении Белгород-Днестровского района.

22:42, 7 января

Активность вражеской тактической авиации на северном, восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

22:35, 7 января

Оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской общине. Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту – без пострадавших,
– написал глава ОВА Синегубов.

22:31, 7 января

Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

22:14, 7 января

Дроны держат курс на Одесщину.

22:10, 7 января

Взрывы в Харькове.

22:10, 7 января

Харьковщина – угроза применения баллистического вооружения.

21:53, 7 января

Николаев – находитесь в укрытиях!

21:29, 7 января

Движение группы вражеских БпЛА типа Shahed из Херсона в направлении Николаева.