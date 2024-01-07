Российские военные продолжают терроризировать Харьков и область ракетами, запуская их из Белгородской области. Предварительно враг около 22:10 запустил несколько ракет С-300, атакуя регион.

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Что известно об атаке Харьковщины

Известно, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:12. Затем мониторинговые каналы писали о вероятности угрозы обстрела Харьковского, Богодуховского, а также Купянского районов. А спустя почти час стало известно, что область под атакой ракет из Белгородской области.

В 22:07 начали поступать сообщения о том, что в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг бил ракетами, летевшими по баллистической траектории. Обратим внимание, что СМИ Белгорода тогда же писали о том, что в регионе громко, и что "предварительно происходит работа вооруженных сил России".

В тот же момент появилось сообщение от главы ОВА Олега Синегубова. Он обратился к жителям Харькова и области. Он отметил, что "оккупанты наносят удары". Поэтому призвал находиться в укрытиях. Через несколько минут подобное сообщение написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Харьков под ракетным ударом. В городе прозвучало уже несколько взрывов,

– написал Игорь Терехов в 22:09.

Мониторинговые каналы написали, что две ракеты летели на Харьков, а две – на его окраины. Уже в 22:14 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", написал, что в воздушном пространстве ракет нет.

Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300,

​​​ – сказал он.

По его словам, угроза ракетных обстрелов сохраняется. Следовательно, он призвал не покидать укрытий до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

В 22:35 глава ОВА написал, что враг нанес два удара по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Также зафиксировали попадание в Волчанской общине. Осмотр места производят профильные службы. На эту минуту сообщений о пострадавших не поступало.

Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно – без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы,

– написал Терехов в 22:59.

Обратим внимание! В настоящее время продолжается также воздушная тревога, связанная с угрозой атаки дронами-камикадзе. "Шахеды" в Одесской, Николаевской, а также Херсонской. Также сирены извещают об угрозе жителей Днепропетровщины, Запорожья и Донбасса.