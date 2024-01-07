Російські військові продовжують тероризувати Харків і область ракетами, запускаючи їх з Бєлгородської області. Попередньо, ворог близько 22:10 запустив кілька ракет С-300, атакуючи регіон.

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Що відомо про атаку Харківщини

Відомо, що повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 21:12. Згодом моніторингові канали писали про ймовірність загрози обстрілу Харківського, Богодухівського, а також Куп'янського районів. А майже через годину стало відомо, що область під атакою ракет з Бєлгородської області.

О 22:07 почали надходити повідомлення про те, що у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог бив ракетами, які летіли по балістичній траєкторії. Звернімо увагу, що ЗМІ Бєлгорода тоді ж писали про те, що у регіоні гучно, і що "попередньо, відбувається робота збройних сил Росії".

У ту ж хвилину з'явилося повідомлення від глави ОВА Олега Синєгубова. Він звернувся до мешканців Харкова та області. Він зазначив, що "окупанти завдають ударів". Тож, закликав перебувати в укриттях. За кілька хвилин подібне повідомлення написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів,

– написав Ігор Терехов о 22:09.

Моніторингові канали написали, що дві ракети летіли на Харків, а дві – на його околиці. Вже о 22:14 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель", написав, що наразі у повітряному просторі ракет немає.

Ворог вкотре завдавав удари з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300,

– зазначив він.

За його словами, загроза ракетних обстрілів зберігається. Відтак, він закликав не покидати укриттів доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.

О 22:35 глава ОВА написав, що ворог завдав два удари по Харкову. Попередньо, ракетами С-300. Також зафіксували влучання у Вовчанській громаді. Огляд місця проводять профільні служби. Станом на цю хвилину повідомлень про постраждалих не надходило.

Звернімо увагу! Наразі триває також повітряна тривога, пов'язана з загрозою атаки дронами-камікадзе. "Шахеди" на Одещині, Миколаївщині, а також Херсонщині. Також сирени сповіщають про загрозу мешканців Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини.