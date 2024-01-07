Детальнее об этом рассказал глава ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Он отметил, что россияне 7 января атаковали Днепропетровщину как ракетой, так и дроном-камикадзе.

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Что известно о последствиях

Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия,

– отметил он.

Сергей Лысак сообщил, что не обошлось без разрушений в Новоалександровской общине Днепровского района. Там обломки российской ракеты, которую удалось сбить, разбрасало по территориям садовых обществ.

Известно, что полностью разбит дачный дом. Еще 16 получили повреждения. Также уничтожена хозяйственная постройка и еще 2 повреждены. Кроме того, задело автомобиль.



Обломки российской ракеты разлетелись по общине / Фото с телеграма Лысака



Обломки российской ракеты разлетелись по общине / Фото с телеграма Лысака



Обломки российской ракеты разлетелись по общине / Фото с телеграма Лысака

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Еще раз напоминаю – пока наши воины "охотятся" на смертоносное оружие врага, будьте в безопасных местах. Это правило сохраняет самое ценное – жизнь!

– подчеркнул глава ОВА.

Обратим внимание, что о сбитии ракеты Сергей Лысак написал в своем телеграме в 11:26. Он отметил, что оккупанты не унимаются. И что они направили свою ракету на Днепровский район. Но ее удалось уничтожить бойцам из ВзК "Восход".

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