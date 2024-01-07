Детальнее об этом рассказал глава ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Он отметил, что россияне 7 января атаковали Днепропетровщину как ракетой, так и дроном-камикадзе.
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Что известно о последствиях
Не дают покоя российские оккупанты Никопольщине. Сегодня направили на районный центр дрон-камикадзе. Атакованную локацию обследуют. Выясняют последствия,
– отметил он.
Сергей Лысак сообщил, что не обошлось без разрушений в Новоалександровской общине Днепровского района. Там обломки российской ракеты, которую удалось сбить, разбрасало по территориям садовых обществ.
Известно, что полностью разбит дачный дом. Еще 16 получили повреждения. Также уничтожена хозяйственная постройка и еще 2 повреждены. Кроме того, задело автомобиль.
Обломки российской ракеты разлетелись по общине / Фото с телеграма Лысака
Обломки российской ракеты разлетелись по общине / Фото с телеграма Лысака
Обломки российской ракеты разлетелись по общине / Фото с телеграма Лысака
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Еще раз напоминаю – пока наши воины "охотятся" на смертоносное оружие врага, будьте в безопасных местах. Это правило сохраняет самое ценное – жизнь!
– подчеркнул глава ОВА.
Обратим внимание, что о сбитии ракеты Сергей Лысак написал в своем телеграме в 11:26. Он отметил, что оккупанты не унимаются. И что они направили свою ракету на Днепровский район. Но ее удалось уничтожить бойцам из ВзК "Восход".
Днепр атаковали "Шахедами"
- В ночь на 7 января российские военные атаковали Днепр дронами-камикадзе. Известно, что один из "Шахедов" попал в общежитие, в котором проживали 22 семьи. К счастью, обошлось без раненых и погибших.
- Сотрудники ГСЧС из разрушенного дома спасли 6 человек, в том числе 2 детей. Известно, что два человека самостоятельно обратились к медикам. Тяжелых травм у них не было.
- По данным полиции, кроме общежития, повреждения получили еще и автомобили. В результате атаки в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки, а также одно административное здание. Уничтожены четыре автомобиля и 12 побиты.
- Всего в ту ночь враг запустил по Украине 28 "Шахедов", 21 из которых удалось сбить. В одном только Днепровском и Никопольском районе уничтожили 7 дронов-камикадзе. Позже Сергей Лысак добавил, что ночью в Криворожском районе защитники неба сбили 2 вражеских БПЛА.